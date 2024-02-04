Була дуже елегантною: Вікторія Бекхем прийшла підтримати невістку на прем'єрі її фільму

Відома модельєрка одягла лаконічне вбрання.
У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Лола" Ніколи Пельтц Бекхем, яка не лише виступила режисеркою та авторкою сценарію картини, а й знялася там у головній ролі. Підтримати дівчину прийшли члени її знаменитої та багатої родини: чоловік Бруклін Бекхем, свекруха Вікторія Бекхем та молодший брат Брукліна – Круз Бекхем.
49-річна Вікторія одягла на захід вбрання у своєму улюбленому стилі — лаконічний чорний костюм, який складався з елегантного блейзера та штанів зі стрілками.
Також модельєрка доповнила лук туфлями на високих підборах, лаконічним макіяжем, декількома коштовностями, а також розпустила своє розкішне довге волосся.
Сама ж Нікола віддала перевагу білому одягу, оскільки на ній був корсет і класичні штани. Волосся дівчина зібрала в зачіску у стилі Бріжіт Бардо і зробила дуже ніжний макіяж із рум'янами.
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