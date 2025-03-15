Була дуже гламурною: Гайді Клум помітили на зніманнях "Топмодель по-німецьки"

Вона є ведучою цього проєкту, а також головним суддею та виконавчою продюсеркою шоу.

51-річна супермодель, а також відома телеведуча Гайді Клум розпочала знімання 20-го сезону реалітішоу "Топмодель по-німецьки".

Клум сфотографували у Лос-Анджелесі, де зараз знімають шоу, у вбранні сірого кольору. На ній був костюм, що включав жакет, лосини, ботильйони та прикрасу на шиї, які були повністю всипані стразами.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також спереду її жакет був оздоблений великою золотою трояндою, яка поєднувалася з прикрасами.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Днем раніше модель помітили на зніманнях у луку коричневого кольору. Того разу Клум поєднала трендову шубу, окуляри та ефектні чоботи.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Це буде другий сезон шоу за участю чоловіків. Переможець чи переможиця отримає призи, зокрема спільну обкладинку та розворот у німецькому виданні Harper's Bazaar, грошовий приз у розмірі 100 тисяч євро та кампанію для L'Oréal. Також цього сезону участь у шоу приймає 51 учасник, такої кількості людей раніше не набирали до проєкту.

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