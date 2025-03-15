Була дуже гламурною: Гайді Клум помітили на зніманнях "Топмодель по-німецьки"

Вона є ведучою цього проєкту, а також головним суддею та виконавчою продюсеркою шоу.
51-річна супермодель, а також відома телеведуча Гайді Клум розпочала знімання 20-го сезону реалітішоу "Топмодель по-німецьки".
Клум сфотографували у Лос-Анджелесі, де зараз знімають шоу, у вбранні сірого кольору. На ній був костюм, що включав жакет, лосини, ботильйони та прикрасу на шиї, які були повністю всипані стразами.
Також спереду її жакет був оздоблений великою золотою трояндою, яка поєднувалася з прикрасами.
Днем раніше модель помітили на зніманнях у луку коричневого кольору. Того разу Клум поєднала трендову шубу, окуляри та ефектні чоботи.
Це буде другий сезон шоу за участю чоловіків. Переможець чи переможиця отримає призи, зокрема спільну обкладинку та розворот у німецькому виданні Harper's Bazaar, грошовий приз у розмірі 100 тисяч євро та кампанію для L'Oréal. Також цього сезону участь у шоу приймає 51 учасник, такої кількості людей раніше не набирали до проєкту.
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