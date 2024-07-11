Була дуже гламурною: Скарлетт Йоганссон відвідала прем'єру фільму у сукні із зірками

З огляду на те, про що фільм, який презентувала зірка, можна вважати, що її сукня була тематичною.

Акторка та продюсерка Скарлетт Йоганссон відвідала прем'єру фільму "Забери мене на Місяць", яка відбулася у Берліні. Захід відбувався у кінотеатрі Zoo Palast.

Зірка вибрала для червоної доріжки чарівну та гламурну сукню від бренду Erdem з колекції весна-літо 2024. Вбрання мало широкі чорні бретельки, а також було повністю розшите дрібними напівпрозорими лелітками. На бретельках і самій сукні була аплікація у вигляді великих зірок із каміння. Цікавою частиною сукні була її нижня підкладка, адже вона виготовлена з яскраво-червоної тканини.

Доповнила Скарлетт лук чорними босоніжками на підборах від Prada та прикрасами. Волосся стилісти уклали їй на один бік, а на обличчі зробили макіяж із яскравою помадою.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Але якщо в Берліні вона позувала лише в босоніжках від Prada, то на прем'єру в Нью-Йорку одягла картате вбрання від цього бренду. Її лук складався з топу з американською проймою та прямою довгою спідницею з високим посадженням. Вбрання прикрашав тільки ніжно-рожевий бісер, яким був розшитий топ у зоні рук та горловини.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Фільм виходить у широкий прокат 11 липня. Раніше, спеціально до прем'єри, ми підготували для вас 7 ексклюзивних фактів зі знімального майданчика цієї романтичної комедії.

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