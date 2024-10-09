Була дуже гламурною: Софія Буш вийшла на червону доріжку із коханою

Після розлучення Софія закрутила роман із дівчиною і у них усе досить серйозно – пара часто з'являється на світських тусовках.

Акторка Софія Буш сяяла на червоній доріжці церемонії журналу Glamour "Жінка року", що відбулася у Нью-Йорку.

Софія Буш / Фото: Associated Press

На заході вона продемонструвала розкішну та гламурну сукню на тонких бретельках, повністю розшиту бісером. Носила вона це вбрання у поєднанні з квадратним клатчем і туфлями на підборах.

Церемонію Софія відвідала зі своєю коханою Ешлін Гарріс – колишньою американською футболісткою. Спортсменка одягла на червону доріжку чорний костюм із заклепками та гламурні сережки. Жакет вона носила на голе тіло.

Софія Буш та Ешлін Харріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у стосунках вони від весни цього року. Як пара, вони дебютували на щорічному вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

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