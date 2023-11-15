Була дуже стильною: зірка "П'ятдесяти відтінків сірого" Дакота Джонсон позувала фотографам

Образ зірки був у трендовому нині жокейському стилі.

Акторка Дакота Джонсон, яку багато хто знає передусім за гучною серією фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", відвідала захід у Нью-Йорку — 17-й щорічний обід Фонду дослідження депресії.

На заході вона з'явилася у стильному вбранні. До ансамблю Дакоти увійшли окремі речі від бренду Gucci, зокрема біла сорочка на ґудзиках, яку вона заправила в чорні шкіряні штани з високою талією, коричневий однобортний вовняний жакет і чорна шкіряна сумка з ланцюжком Horsebit.

Акторка завершила свій образ чорними шкіряними ботильйонами від Christian Louboutin, а також золотими прикрасами від Monica Vinader і Tiffany & Co. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила лаконічний макіяж.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

У Gucci Джонсон з'являється дуже часто, наприклад, якось вона прийшла на шоу коміка Джиммі Феллона в оксамитовому костюмі від Gucci та гламурних туфлях Jimmy Choo.

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