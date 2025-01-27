Була дуже стильною та красивою: акторка Кеті Голмс відвідала Тиждень моди

46-річна зірка з'явилася на показі нової колекції відомого бренду.
Зазвичай Кеті Голмс можна побачити в Нью-Йорку під час її прогулянок або дорогою до роботи в театрі, проте цього тижня акторка відвідала Париж.
Зірка та колишня дружина Тома Круза відвідала показ чоловічого одягу бренду Patou на сезоносінь-зима 2025-2026, що відбувся у межах Паризького тижня моди.
Того дня на Кеті були коричневі вільні штани, які вона носила у поєднанні з блакитною смугастою сорочкою з високою горловиною. Доповнили вбрання Голмс масивні прикраси на сорочці, туфлі в принт горох, а також синя сумка в руці. Також вона зробила гарне укладання та макіяже у коричневих тонах.
Буквально наступного дня в Парижі розпочався тиждень, на якому бренди презентували вже речі от кутюр. Одним із перших свою колекцію представив бренд Schiaparelli, показ якого відвідали Карла Бруні та Леоні Ганне.
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