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Була ефектнішою за всіх: LiSA з BLACKPINK грандіозно виступила на шоу Victoria's Secret

Була ефектнішою за всіх: LiSA з BLACKPINK грандіозно виступила на шоу Victoria's Secret

LiSA / Фото: Associated Press

Дівчина одягла вбрання з архіву бренду для появи перед фотографами.

Після шестирічної перерви грандіозний показ Victoria's Secret повернувся. Шоу бренду спідньої білизни відбулося в Нью-Йорку, а хедлайнерами показу стали співачки Шер, LiSA і Tyla.

37-річна учасниця неймовірно популярного південнокорейського гурту BLACKPINK — LiSA — також з'явилася на фотоколлі. Співачка одягла образ від Victoria's Secret, який було представлено на останньому шоу бренду 2018 року.

Її ансамбль включав бюстгальтер прикрашений стразами, чорні шорти та накидку зі шлейфом, на якій було вишито нічне небо – зірки та Місяць.

Образ співачка доповнила босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами, довгим манікюром та укладанням.

LiSA / © Associated Press
LiSA / Фото: Associated Press

Спочатку це вбрання 2018-го носила на подіумі "ангел" Тейлор Гілл.

Тейлор Хілл у 2018 році / © Associated Press
Тейлор Хілл у 2018 році / Фото: Associated Press

Потім LiSA вийшла на подіумі, де заспівала кілька своїх сольних хітів. Зірка BLACKPINK продемонструвала лук, що нагадував кольчугу, яка складалася з топу, мініспідниці та болеро.

LiSA / © Associated Press
LiSA / Фото: Associated Press

Друге вбрання – ефектне мереживне боді з аплікацією з квітів. Носила вона образ з крилами, як і моделі шоу.

LiSA / © Associated Press
LiSA / Фото: Associated Press

Також у камбекшоу Victoria's Secret взяли участь такі зіркові моделі: Адріана Ліма, Тайра Бенкс, Джіджі Хадід, Алессандра Амбросіо, Кейт Мосс з дочкою Лілою.

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