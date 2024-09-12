Була ефектною та гламурною: Періс Гілтон повторила свій культовий образ із 21-го дня народження

Це вбрання на всі сто відсотків було у стилі знаменитості.
Гламурна голлівудська білявка та зірка реаліті Періс Гілтон з'явилася разом із молодшою сестрою Нікі на церемонії MTV Video Music Awards. Однак якщо Нікі обрала яскраву червону сукню від бренду Bronx and Banco з колекції осінь-зима 2024 та взуття від Aquazzura, то Періс вирішила відзначитися вбранням.
Зірка з'явилася у срібній сукні на тонких бретельках від бренду Celia Kritharioti. Сукня була повністю прикрашена дрібними сріблястими стразами.
Спідниця у вбрання була асиметричною і також у деяких місцях прикрашена дірками, які надавали образу оригінальності та недбалості. Носила її вона у поєднанні зі слінгбеками, клатчем-коробкою та безліччю прикрас, найяскравішим серед яких був чокер із кристалів на шиї. Також Періс зробила мокре укладання, як у подруги Кім Кардашян та яскравий макіяж.
Цей образ був практично точною копією канонічної сукні Періс, яку вона одягала на свій 21-й день народження 2002 року.
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