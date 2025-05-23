Була як ангел: скандинавська модель Фріда Аасен прийшла у прозорій спідниці на галавечір

Фріда Аасен / © Associated Press

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30-річна скандинавська красуня Фріда Аасен відвідала Францію, де в межах 78-го міжнародного Каннського кінофестивалю відбувся щорічний благодійний вечір amfAR Cinema Against AIDS. Захід минув на території розкішного готелю і до його програми входив, звичайно ж, фотоколл, на якому Фріда продемонструвала розкішну та гламурну сукню.

Модель одягла креативне вбрання від ліванського бренду Nicolas Jebran. Сукня-бюстьє Фріди була з декольте-серцем і у верхній частині розшита блискучим бісером. Довга спідниця вбрання була зовсім прозорою і прикрашена стразами і кристалами. Гламурний образ зірки доповнили прикраси із діамантами, босоніжки на підборах, а також лаконічна зачіска-пучок.

Фріда Аасен у Каннах 2025 року / © Associated Press

Нагадаємо, що торік для заходу Фріда підібрала сукню зовсім іншого дизайну. Тоді її вбрання було білим і без декору від бренду Nina Ricci, а головною родзинкою образу став відкритий живіт .

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Фріда Аасен у Каннах 2024 року / © Getty Images

Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці:

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press