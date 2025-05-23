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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Була як ангел: скандинавська модель Фріда Аасен прийшла у прозорій спідниці на галавечір

Обтисле вбрання підкреслювало її тонку талію, а прозорі деталі — розкішні ноги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Associated Press

30-річна скандинавська красуня Фріда Аасен відвідала Францію, де в межах 78-го міжнародного Каннського кінофестивалю відбувся щорічний благодійний вечір amfAR Cinema Against AIDS. Захід минув на території розкішного готелю і до його програми входив, звичайно ж, фотоколл, на якому Фріда продемонструвала розкішну та гламурну сукню.

Модель одягла креативне вбрання від ліванського бренду Nicolas Jebran. Сукня-бюстьє Фріди була з декольте-серцем і у верхній частині розшита блискучим бісером. Довга спідниця вбрання була зовсім прозорою і прикрашена стразами і кристалами. Гламурний образ зірки доповнили прикраси із діамантами, босоніжки на підборах, а також лаконічна зачіска-пучок.

Фріда Аасен у Каннах 2025 року / © Associated Press

Фріда Аасен у Каннах 2025 року / © Associated Press

Нагадаємо, що торік для заходу Фріда підібрала сукню зовсім іншого дизайну. Тоді її вбрання було білим і без декору від бренду Nina Ricci, а головною родзинкою образу став відкритий живіт .

Фріда Аасен у Каннах 2024 року / © Getty Images

Фріда Аасен у Каннах 2024 року / © Getty Images

Гості 78-го кінофестивалю Канна на червоній доріжці:

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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