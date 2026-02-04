ТСН у соціальних мережах

Була як готична королева: Марго Роббі приголомшила чорною сукнею у з розрізами у незвичному місці

Для «Буремного перевалу» зірка зробила готичний гламур своїм основним стилем.

Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі продовжує свій промотур для просування фільму «Буремний перевал», тому вийшла на червону доріжку у Парижі. Акторка відвідала Grand Rex, де відбувся показ картини і обрала для цього чорну готичну сукню від американського бренду Thom Browne.

Її вбрання з відкритими плечима і мереживом ідеально підкреслювало фігуру, а баска і шнурівка додавали сукні вікторіанського відтінку. Однак особливо цікавою була нижня частина спідниці, адже пряма тканина трималась лише на кількох смужках тканини і тому створювався цікавий і незвичний розріз.

Марго Роббі у сукні Thom Browne / © Getty Images

Марго Роббі у сукні Thom Browne / © Getty Images

Марго доповнила свою готичну сукню прикрасами від Jessica McCormack — сережками і кольє з підвіскою хрестом, яке прикріпили на чорний чокер. Поєднання такого стилю одягу і прикрас було ідеальним відсиланням до роману Емілі Бронте і героїні, яку зіграла Марго.

Акторка і її команда за допомогою образів намагаються передати естетику фільму та продемонструвати похмуру долю головної героїні. Навіть зачіска Роббі була створена у естетиці 19 століття — романтичні локони дуже елегантно спалади на обличчя, завдяки чому образ здавався завершеним.

Марго Роббі у сукні Thom Browne / © Getty Images

Марго Роббі у сукні Thom Browne / © Getty Images

Раніше у Парижі акторка вийшла на червону доріжку у сукні створеній для неї Матьє Блазі — новим креативним директором Chanel. У вбрання відчувалось відсилання до бронтейської епохи, однак також було помітно, що дизайрнер надихнувся культовим персонажем з іншого фільму.

Марго Роббі у сукні Chanel / © Getty Images

Марго Роббі у сукні Chanel / © Getty Images

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всеохопну руйнівну силу.

В український прокат фільм «Буремний перевал» вийде 12 лютого.

