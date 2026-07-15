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- Шоу-бізнес
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Була як янгол: Зендея у білій сукні з велетенськими крилами приголомшила на презентації фільму "Одіссея"
Акторка привернула увагу божественним образом.
З початком рекламного туру до фільму Крістофера Нолана «Одіссея » 29-річна американська акторка Зендая у центрі уваги. Річ знову у стилі зірки, адже її сукні щоразу дивують і захоплюють.
Оскільки у фільму вона грає богиню Афіну, стиліст Зендеї підбирає для неї відповідні образи. На заході у Нью-Йорку присвяченому фільму акторка з’явилася у одному зі своїх найкращих образів — білій сукні ві Matières Fécales, у якій нагадувала янгола.
Довге творіння бренду було без бретелей з асиметричним вирізом і доповнене шлейфом. Декор сукні був пір’ям та великими крилами янгола на спині, що аж волочились підлогою.
Також усе вбрання було плісоване вишуканими складками, а на спідниці був високий розріз, що відкривав ноги та дозволяв роздивитися її туфлі на креативних підборах.
Її макіяж був стриманим та простим, а довгі діамантові сережки з квітковими мотивами від Chopard доповнили образ ставши гламурним акцентом. Також кардинально відрізнялася зачіска Зендеї, адже вона одягла перку з довгою косою.
Напередодні акторку бачили у білій сукні Alberta Ferretti з колекції весна-літо 2008 року з глибоким вирізом та золотими деталями, яку вона носила з сандалях-гладіаторами від Sophia Webster та зачіскою боб.