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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Була як янгол: Зендея у білій сукні з велетенськими крилами приголомшила на презентації фільму "Одіссея"

Акторка привернула увагу божественним образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Associated Press

З початком рекламного туру до фільму Крістофера Нолана «Одіссея » 29-річна американська акторка Зендая у центрі уваги. Річ знову у стилі зірки, адже її сукні щоразу дивують і захоплюють.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Оскільки у фільму вона грає богиню Афіну, стиліст Зендеї підбирає для неї відповідні образи. На заході у Нью-Йорку присвяченому фільму акторка з’явилася у одному зі своїх найкращих образів — білій сукні ві Matières Fécales, у якій нагадувала янгола.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Довге творіння бренду було без бретелей з асиметричним вирізом і доповнене шлейфом. Декор сукні був пір’ям та великими крилами янгола на спині, що аж волочились підлогою.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Також усе вбрання було плісоване вишуканими складками, а на спідниці був високий розріз, що відкривав ноги та дозволяв роздивитися її туфлі на креативних підборах.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Її макіяж був стриманим та простим, а довгі діамантові сережки з квітковими мотивами від Chopard доповнили образ ставши гламурним акцентом. Також кардинально відрізнялася зачіска Зендеї, адже вона одягла перку з довгою косою.

Напередодні акторку бачили у білій сукні Alberta Ferretti з колекції весна-літо 2008 року з глибоким вирізом та золотими деталями, яку вона носила з сандалях-гладіаторами від Sophia Webster та зачіскою боб.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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