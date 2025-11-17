Була, як Мерілін Монро: красуня Сідні Свіні вийшла у світ з ефектним декольте

Сідні Свіні / © Associated Press

Реклама

У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук на вшанування виняткових досягнень у кіноіндустрії трьома спеціальними нагородами. Серед зіркових гостей цього гламурного заходу з’явилася одна з найзатребуваніших молодих акторок — 28-річна Сідні Свіні.

Дівчина одягла на захід сукню від бренду Miu Miu, яку доповнила прикрасами від Dena Kemp. Її вбрання було дуже гламурним — сукня була повністю розшита сріблястим камінням.

Сідні Свіні / © Associated Press

Також у сукні було декольте-серце, яке виграшно підкреслювало її груди. У цьому вбранні Сідні була схожа на легенду Золотого століття Голлівуду — акторку Мерілін Монро, а все через силует сукні та нову зачіску Свіні з коротким волоссям.

Реклама

Також виграшним рішенням були відкриті плечі — Сідні здавалася дуже витонченою, а деталь з білого шифону, яка прикрашала ліф і переходила в довгий шлейф, додала образу ще більше гламуру.

Сідні Свіні / © Associated Press

Останнім часом Сідні дуже часто виходить на червоні доріжки. Наприклад, нещодавно дівчина продемонструвала сукню чорного кольору на церемонії GQ «Людина року». Тоді вона підкреслила фігуру вбранням від Versace і наділа незвичайний аксесуар — чокер на шию.