публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв
Була, як Мерілін Монро: красуня Сідні Свіні вийшла у світ з ефектним декольте
Її образ був одним із найспокусливіших на 16-й церемонії вручення престижної премії.
У Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук на вшанування виняткових досягнень у кіноіндустрії трьома спеціальними нагородами. Серед зіркових гостей цього гламурного заходу з’явилася одна з найзатребуваніших молодих акторок — 28-річна Сідні Свіні.
Дівчина одягла на захід сукню від бренду Miu Miu, яку доповнила прикрасами від Dena Kemp. Її вбрання було дуже гламурним — сукня була повністю розшита сріблястим камінням.
Також у сукні було декольте-серце, яке виграшно підкреслювало її груди. У цьому вбранні Сідні була схожа на легенду Золотого століття Голлівуду — акторку Мерілін Монро, а все через силует сукні та нову зачіску Свіні з коротким волоссям.
Також виграшним рішенням були відкриті плечі — Сідні здавалася дуже витонченою, а деталь з білого шифону, яка прикрашала ліф і переходила в довгий шлейф, додала образу ще більше гламуру.
Останнім часом Сідні дуже часто виходить на червоні доріжки. Наприклад, нещодавно дівчина продемонструвала сукню чорного кольору на церемонії GQ «Людина року». Тоді вона підкреслила фігуру вбранням від Versace і наділа незвичайний аксесуар — чокер на шию.