- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
Була як наречена: Леоні Ганне сяяла в сукні з асиметричним подолом на Венеційському кінофестивалі
У такому образі вона відвідала прем’єру фільму «Франкенштейн».
Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — Леоні Ганне — вже традиційно вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Красуня відвідує цей захід щороку і дивує публіку чарівними вбраннями, що вирізняються елегантністю, оригінальністю та ніжними дизайнами.
Також часто для кінофестивалю Леоні обирає сукні від українських брендів. Цього разу вона одягла приголомшливу сукню-бюстьє з шовку відтінку айворі, яка мала асиметричний об’ємний подол, багато складок на спідниці та драпування на корсеті.
Вбрання вона доповнила діамантовими прикрасами і гламурними босоніжками від відомого бренду Rene Caovilla — цю марку можна впізнати завдяки їхнім ремінцям-пружинам і сріблястій підошві.
Волосся Леоні зібрала у високий пучок, залишивши кілька пасем спадати на обличчя. Така зачіска робила її образ романтичнішим.
Також Ганне одягла свою каблучку із заручин, яку їй підніс її коханий — Олександр Галієвський, після 10 років стосунків.
