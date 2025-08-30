ТСН у соціальних мережах

Була як наречена: Леоні Ганне сяяла в сукні з асиметричним подолом на Венеційському кінофестивалі

У такому образі вона відвідала прем’єру фільму «Франкенштейн».

Леоні Ганне

Леоні Ганне / © Associated Press

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — Леоні Ганне — вже традиційно вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Красуня відвідує цей захід щороку і дивує публіку чарівними вбраннями, що вирізняються елегантністю, оригінальністю та ніжними дизайнами.

Також часто для кінофестивалю Леоні обирає сукні від українських брендів. Цього разу вона одягла приголомшливу сукню-бюстьє з шовку відтінку айворі, яка мала асиметричний об’ємний подол, багато складок на спідниці та драпування на корсеті.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Вбрання вона доповнила діамантовими прикрасами і гламурними босоніжками від відомого бренду Rene Caovilla — цю марку можна впізнати завдяки їхнім ремінцям-пружинам і сріблястій підошві.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Волосся Леоні зібрала у високий пучок, залишивши кілька пасем спадати на обличчя. Така зачіска робила її образ романтичнішим.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Також Ганне одягла свою каблучку із заручин, яку їй підніс її коханий — Олександр Галієвський, після 10 років стосунків.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

