Була як наречена: Леоні Ганне сяяла в сукні з асиметричним подолом на Венеційському кінофестивалі

Леоні Ганне / © Associated Press

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — Леоні Ганне — вже традиційно вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Красуня відвідує цей захід щороку і дивує публіку чарівними вбраннями, що вирізняються елегантністю, оригінальністю та ніжними дизайнами.

Також часто для кінофестивалю Леоні обирає сукні від українських брендів. Цього разу вона одягла приголомшливу сукню-бюстьє з шовку відтінку айворі, яка мала асиметричний об’ємний подол, багато складок на спідниці та драпування на корсеті.

Леоні Ганне / © Associated Press

Вбрання вона доповнила діамантовими прикрасами і гламурними босоніжками від відомого бренду Rene Caovilla — цю марку можна впізнати завдяки їхнім ремінцям-пружинам і сріблястій підошві.

Леоні Ганне / © Associated Press

Волосся Леоні зібрала у високий пучок, залишивши кілька пасем спадати на обличчя. Така зачіска робила її образ романтичнішим.

Леоні Ганне / © Associated Press

Також Ганне одягла свою каблучку із заручин, яку їй підніс її коханий — Олександр Галієвський, після 10 років стосунків.

