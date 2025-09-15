- Дата публікації
Була як персонажка культового фільму: чий образ скопіювала Дженна Ортега для появи на "Еммі"
Вбрання Дженни нагадало фільм, який вийшов на екрани ще до її народження.
Дженна Ортега, яку багато хто знає за серіалом «Венздей», стала однією з найобговорюваніших знаменитостей, які з’явилися на червоній доріжці церемонії «Еммі» через своє ефектне вбрання.
Акторка одягнула ансамбль від Givenchy, який включав топ з каменів і довгу спідницю з розрізом. Вбрання розробила для колекції осінь-зима 2025 модельєрка Сара Бертон.
Однак багато шанувальників кіно помітили в образі акторки відсилання з культової чорної комедії «Смерть їй личить» 1992 року, в якій зіграли головні ролі Меріл Стріп, Брюс Вілліс і Голді Гоун.
Але також у цьому фільмі важливу роль другого плану зіграла Ізабелла Росселліні і її образ з цієї картини є культовим і часто називається найефектнішим із вбрань героїнь кіно.
Сюжет фільму оповідає про двох жінок, які випивають чарівне зілля, що обіцяє вічну молодість, але в підсумку вони намагаються знищити одна одну в боротьбі за чоловіка. Однак Дженна вже попірувала образ з цієї картини — вона і співачка Сабріна Карпентер відтворили образи і сцени з фільму для кліпу Карпентер Taste.