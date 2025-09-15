Була як персонажка культового фільму: чий образ скопіювала Дженна Ортега для появи на "Еммі"

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега, яку багато хто знає за серіалом «Венздей», стала однією з найобговорюваніших знаменитостей, які з’явилися на червоній доріжці церемонії «Еммі» через своє ефектне вбрання.

Акторка одягнула ансамбль від Givenchy, який включав топ з каменів і довгу спідницю з розрізом. Вбрання розробила для колекції осінь-зима 2025 модельєрка Сара Бертон.

Однак багато шанувальників кіно помітили в образі акторки відсилання з культової чорної комедії «Смерть їй личить» 1992 року, в якій зіграли головні ролі Меріл Стріп, Брюс Вілліс і Голді Гоун.

Але також у цьому фільмі важливу роль другого плану зіграла Ізабелла Росселліні і її образ з цієї картини є культовим і часто називається найефектнішим із вбрань героїнь кіно.

Ізабелла Росселліні у фільмі «Смерть їй личить» / © скриншот з відео

Сюжет фільму оповідає про двох жінок, які випивають чарівне зілля, що обіцяє вічну молодість, але в підсумку вони намагаються знищити одна одну в боротьбі за чоловіка. Однак Дженна вже попірувала образ з цієї картини — вона і співачка Сабріна Карпентер відтворили образи і сцени з фільму для кліпу Карпентер Taste.