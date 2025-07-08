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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Була як райська пташка: Леоні Ганне в легкій креативній сукні прийшла на модний показ

Головна it-girl Німеччини відвідала шоу одного із найкреативніших брендів сучасності.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леоні Ганне

Леоні Ганне / © Getty Images

Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне відвідала показ знаменитого нідерландського бренду Iris Van Herpen. Модний дім презентував колекцію от-кутюр на сезон осінь-зима 2025-2026 у межах Тижня моди у Парижі.

Леоні одягла сукню від цього бренду — коротке вбрання-балахон з кейп-рукавами, яке було виконане з плісованої тканини і мало V-подібне декольте з-під якого визирала шовкова білизна. Також у сукні знаменитості був яскравий і незвичайний принт, через що дівчина нагадувала райську пташку.

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Також Леоні доповнила вбрання білою мінісумкою Hermès, туфлями з прозорими деталями та прикрасами від Tiffany & Co. та Cartier, серед яких можна було помітити знаменитий браслет-цвях.

Того ж дня також відбувся показ бренду Schiaparelli, на якому модельєр Деніел Розбері презентував публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026. Шоу відбулося в художньому музеї Малий палац, а з’явилася Леоні на ньому у сукні із декольте та галтером.

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леоні Ганне / © Getty Images

Леони Ханне_4 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_3 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_2 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_1 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_3 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_2 / © Getty Images

© Getty Images

Леони Ханне_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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