Була як райська пташка: Рейчел Зеглер у сукні лимонного кольору зачарувала всіх на церемонії в Нью-Йорку
У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премії Glamour «Жінка року — 2025».
Гостею цього заходу стала акторка і співачка Рейчел Зеглер, відома за ролями в таких фільмах як «Вестсайдська історія» і «Білосніжка».
Вона одягла на червону доріжку просту й елегантну сукню яскравого лимонного кольору, в якій нагадувала райську пташку. Це була сукня від бренду Alex Perry без бретельок і з довгим шлейфом. Також вбрання повністю було розшите лелітками, що гарно сяяли у світлі софітів.
Образ Рейчел доповнила гламурними, але лаконічними, прикрасами з камінням, вечірнім макіяжем, а також зачіскою з легкими хвилями на один бік.
Цей образ через свій колір нагадав вбрання Демі Мур від бренду Oscar de la Renta, у якого не було бретелей.