Була як райська пташка: Рейчел Зеглер у сукні лимонного кольору зачарувала всіх на церемонії в Нью-Йорку

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Гостею цього заходу стала акторка і співачка Рейчел Зеглер, відома за ролями в таких фільмах як «Вестсайдська історія» і «Білосніжка».

Вона одягла на червону доріжку просту й елегантну сукню яскравого лимонного кольору, в якій нагадувала райську пташку. Це була сукня від бренду Alex Perry без бретельок і з довгим шлейфом. Також вбрання повністю було розшите лелітками, що гарно сяяли у світлі софітів.

Образ Рейчел доповнила гламурними, але лаконічними, прикрасами з камінням, вечірнім макіяжем, а також зачіскою з легкими хвилями на один бік.

Цей образ через свій колір нагадав вбрання Демі Мур від бренду Oscar de la Renta, у якого не було бретелей.

Демі Мур 2024 року / © Associated Press