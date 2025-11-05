ТСН у соціальних мережах

Була як райська пташка: Рейчел Зеглер у сукні лимонного кольору зачарувала всіх на церемонії в Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбулася церемонія вручення премії Glamour «Жінка року — 2025».

Рейчел Зеглер

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Гостею цього заходу стала акторка і співачка Рейчел Зеглер, відома за ролями в таких фільмах як «Вестсайдська історія» і «Білосніжка».

Вона одягла на червону доріжку просту й елегантну сукню яскравого лимонного кольору, в якій нагадувала райську пташку. Це була сукня від бренду Alex Perry без бретельок і з довгим шлейфом. Також вбрання повністю було розшите лелітками, що гарно сяяли у світлі софітів.

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Рейчел Зеглер / © Associated Press

Образ Рейчел доповнила гламурними, але лаконічними, прикрасами з камінням, вечірнім макіяжем, а також зачіскою з легкими хвилями на один бік.

Цей образ через свій колір нагадав вбрання Демі Мур від бренду Oscar de la Renta, у якого не було бретелей.

Демі Мур 2024 року / © Associated Press

Демі Мур 2024 року / © Associated Press

