Була як русалка: акторка Джулія Гарнер позувала фотографам у сукні від Gucci

Джулія Гарнер / © Associated Press

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Джулія Гарнер зіграла в новій екранізації «Фантастична 4» роль Срібного серфера, тож кожне її вбрання для презентації цього фільму є натяком на її персонажа. На прем’єру в Лос-Анджелесі зірка прийшла в блакитній довгій сукні від Gucci. Тканина сукні, яка була синьою, мала гламурний вигляд, адже на ній був блискучий відлив, а також зелений градієнт.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Бретельок на сукні Джулії не було, але був високий розріз на спідниці, невеликий поділ, а в зоні талії та стегон сукню прикрашали складки та драпування тканини. Дівчина доповнила образ чорними босоніжками, прикрасами з камінням та гладеньким укладанням з проділом.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Раніше вона теж вийшла до фотографів у сукні з натяком на свою роль — срібному вбранні від бренду Thom Browne з колекції весна-літо 2017. У сукні була прозора вставка з сітчастої тканини.

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Джулія Гарнер / © Associated Press