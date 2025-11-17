- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 1 хв
Була красивішою за королев: Демі Мур у сукні-бюстьє з квітами і стразами зачарувала публіку Лондона
63-річна Демі Мур відвідала прем’єру другого сезону серіалу «Лендмен», в якому зіграла одну з головних ролей.
Захід відбувся в Лондоні, і вона вирішила вдягнути на нього вбрання від британського бренду Erdem з колекції весна-літо 2026.
Демі мала ніжний і романтичний вигляд, оскільки її сукня-бюстьє була прикрашена квітами, об’ємними аплікаціями, камінням і стразами.
У зоні стегон вбрання мало об’ємні скульптурні деталі, які створювали ілюзію, що талія в акторки ще тонша та ще витонченіша. Сукню Мур носила в поєднанні з бежевими босоніжками лаконічного дизайну, а також доповнивши образ прикрасами з величезними діамантами.
Що здивувало цього разу в луку акторки — зачіска. Її стилісти по волоссю розпустили довгі локони, але водночас зібрали їх на потилиці в недбалий невеличкий пучок. Цей вибір зачіски кардинально відрізнявся від елегантніших рішень, які акторка демонструвала раніше.
Макіяж Демі теж був простим і ніжним. На її щоках можна побачити красиві рум’яна, а на губах лаконічний рожевий блиск.
Сукню Демі Мур також носила в поєднанні з чорним приталеним жакетом. Він чудово пасував акторці.
Деталі вишивки бісером у цьому виробі зачаровують — це було красиво і гламурно.