Була майже гола: Аня Тейлор-Джой з'явилася у дуже сміливій винній сукні із зав'язками

У такому образі актриса відвідала "Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером".
Аня Тейлор-Джой викликала фурор вбранням на вулицях Нью-Йорка, оскільки з'явилася в луку від Mugler із колекції прет-а-порте осінь-зима 2024, який бренд презентував на Тижні моди в Парижі.
Сукня була короткою, виконаною зі шкіри трендового винного відтінку, а також з драпірування спереду. Доповнила вбрання Аня туфлями-човниками, зачіскою-хвостом та яскравим макіяжем з червоною помадою. Також вона одягла прикраси від Tiffany&Co. — сережки та браслет-манжету.
Однак головною прикрасою цього луку стала шнурівка на спині її сукні, оскільки вбрання там просто затягувалося на чорні шкіряні мотузки із пряжками, які звисали, як торочка.
У Нью-Йорк вона прибула, щоб прорекламувати новий фільм за своєї участі "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Показ фільму в Україні стартував 23 травня.
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