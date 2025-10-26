Кріс Дженнер / © Getty Images

Папараці заскочили Кріс Дженнер під час шопінгу у Лондоні. Вона вийшла з магазину Hermes і зустріла фотографів із усмішкою. Мати сестер Кардашян-Дженнер мала стильний вигляд в ідеальному осінньому образі.

На Кріс був світло-коричневий костюм, який складався з широких штанів зі стрілками і подовженого жакета із шоколадною вставкою і лацканами. На зірці реаліті також був коричнево-рудий топ і замшеві темно-бежеві ботильйони на шпилтках. У руці вона несла великий коричневий шарф.

Кріс Дженнер / © Getty Images

Дженнер зробила стильне укладання, нафарбувала губи бежевим блиском, одягла на обличчя масивні чорні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками з жовтим камінням, а руки — золотими каблучками. А ще у неї був манікюр кольору гнилої вишні.

Нагадаємо, Кріс Дженнер на премʼєру драматичного серіалу «Все чесно» у Парижі з’явилася у вінтажній чорній сукні від бренду Oscar de la Renta.