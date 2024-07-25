Була на величезних платформах: Леді Гага під прицілом папараці в Парижі напередодні Олімпіади

Попри роботу у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", який ми побачимо вже цієї осені, вона не забуває і про музику.

Співачка Леді Гага прилетіла до Парижа напередодні Літньої Олімпіади, нібито артистка виступить на грандіозному відкритті цього спортивного заходу 26 липня.

Кілька разів її бачили папараці біля готелю у центрі міста, коли вона у супроводі охорони виходила з машини.

На початку артистку помітили у вбранні від Celine — сатиновому бомбері, який вона носила у поєднанні з чорними штанами. Лук зірка доповнила кепкою, черевиками від Brandon, а також аксесуарами від Celine.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Другий образ зірки був у звичайнішому для неї стилі, адже Гага взула черевики на величезній платформі та підборах. Також на артистці були вільні джинси, чорне боді та блейзер. У руці вона тримала невелику чорну сумку, а на очі одягла ті самі окуляри від Celine.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Також на сцені в день відкриття з'явиться Селін Діон. Співачку теж неодноразово бачили у Парижі.

Селін Діон / Фото: Getty Images

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