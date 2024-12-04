Була наче гола: Джулія Фокс прийшла на "модний Оскар" у провокаційній сукні

Знаменитості знову змогли продемонструвати вбрання на червоній доріжці, але Джулія Фокс вирішила одягнути найепатажніше вбрання вечора.
Американська модель Джулія Фокс, яка прославилася завдяки роману з репером Каньє Вестом, відвідала престижну церемонію в Лондоні Fashion Awards 2024, яку часто називають "модним Оскаром".
Жінка вийшла на червону доріжку у провокаційній довгій і темній сукні, яка була повністю прозора і мала глибоке декольте. Під сукнею у моделі було бежеве боді, яке зливалося з кольором її шкіри. Також на вбранні Фокс у деяких місцях були мереживні вставки. Мереживо прикрашало і горловину сукні. Спідниця мала підкладку та невеликий шлейф. Її вбрання було від бренду Dilara Findikoglu.
Вбрання Джулія доповнила недбалою зачіскою і дивним макіяжем — вона покрила все обличчя гримом білого кольору, на повіки нанесла блакитні тіні, а на губи блиск. З таким макіяжем вона була схожа на фарфорову ляльку.
Також у досить дивному вбранні на цьому заході з'явилася співачка Еллі Голдінг, адже одягла замість сукні величезний пуховик молочного кольору.
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