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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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179
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1 хв

Була найефектнішою: легендарна супермодель Кендіс Свейнпоул підкорила подіум Victoria’s Secret

Супермодель вразила публіку трьома кардинально різними образами під час шоу, кожен із яких мав свій характер.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

37-річна супермодель Кендіс Свейнпоул — одна з найвідоміших зірок бренду. Щороку вона виходить на подіум під час показів спідньої білизни Victoria’s Secret Fashion Show, де демонструє вишукані та гламурні образи.

Цього року красуня вийшла на подіум у Лос-Анджелесі аж у трьох неймовірних образах і звісно не минулося без легендарних крил, які роблять цей показ не схожим на всі інші відомі модні шоу.

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Перший лук Кендіс включав сатиновий блакитний комплект з бюстгальтером та трусами, які прикрашали золоті топ і спідниця з металу. Доповнювали цей ансамбль масивні золоті браслети на руках та масивні блакитні сережки.

Також красуня вийшла на подіум у білосніжному комплекті зі стразами, доповненням до якого стали велетенські прикраси з кристалами. Цей образ Кендіс вже доповнили великі срібні крила зі стразами, що хоча й здавалися лаконічними, але мали дуже вишуканий дизайн.

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Найніжнішим луком моделі був ніжно-рожевий ансамбль з мережива, що включав боді зі шнурівкою та високі рукавички, прикрашені квітами. На рукавичках також була декоративна тканина, що майоріла як крила. Квіткові композиції повторювалися й у волоссі Кендіс.

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

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