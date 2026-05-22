Була найефектнішою: Єва Лонгорія приголомшила розкішним образом у рубіновій сукні на галавечорі amfAR

Єва Лонгорія / © Associated Press

Каннський кінофестиваль не обмежується лише набережною Круазетт, червоною доріжкою і десятками фільмів, що показуються на екранах. Щороку у його межах відбувається подія, яка перетворюється на видовищний подіум Haute Couture, — благодійний галавечір amfAR.

Однією з найефектніших зіркових красунь на заході була Єва Лонгорія. Акторка мала неймовірно ефектний вигляд та вкотре продемонструвала свою любов до розкішних вечірніх образів.

Зірка обрала для своєї появи сукню-бюстьє насиченого рубінового відтінку від Sophie Couture. Вбрання було повністю розшите червоними деталями, схожими на мозаїку, бісером і камінням, яке переливалося від спалахів фотокамер. Сукня ідеально підкреслила струнку фігуру Лонгорії та її тонку талію.

Аутфіт зірка доповнила красивою об’ємною зачіскою з локонами, макіяжем із коричневою помадою, чорними стрілками і срібними тінями, а також довгим перламутровим манікюром.

У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — вишукане кольє від Chopard з колекції Red Carpet, що складається з двох рядів рубінів у формі серця та центрального ряду діамантів, загалом 135 каменів, а на руці — діамантово-рубінова каблучка.

Нагадаємо, галавечір amfAR щороку збирає у Каннах світових знаменитостей, моделей та дизайнерів. Захід проводять з метою збору коштів на дослідження СНІДу, а червона доріжка традиційно стає справжнім парадом розкішних модних образів.

