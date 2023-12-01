Була найгламурнішою і незвичайнішою: Бейонсе з'явилася на прем'єрі свого фільму в ефектній мінісукні

У Лондоні відбулася прем'єра фільму Renaissance: A Film by Beyoncé, який присвячений масштабному світовому туру співачки Бейонсе. Захід зібрав під одним дахом безліч знаменитостей, але, звісно, винуватка урочистості теж вийшла до публіки.

Для своєї появи перед камерами зірка обрала дуже ефектне вбрання від Модного дому Balmain з колекції 2023 року, створеної модельєром Олів'є Рустеном. Співачка є музою бренду.

Це була блискуча дуже коротка мінісукня повністю прикрашена перлами, стразами, кристалами та лелытками. Доповнила вона цей лук туфлями від Amina Muaddi на платформі, перукою з білим волоссям і сережками з кристалами.

Потім суперзірку сфотографували, коли вона у супроводі охорони та старшої доньки виходила з приміщення та йшла до машини. Бейонсе одягла сонцезахисні окуляри і завершила образ довгим пальтом.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Також серед гостей заходу була співачка Тейлор Свіфт. Вона відвідала прем'єру фільму-концерту в гламурному вбранні з лелытками, теж від Модного дому Balmain.

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