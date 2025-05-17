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- Шоу-бізнес
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Була найгламурнішою: колишня перша леді Франції вигуляла величезний жовтий діамант у Каннах
Вона привернула увагу гламурним вбранням. Ця сукня вперше була представлена брендом Vivienne Westwood у колекції 1998 року.
Відома французька модель, а також колишня перша леді Карла Бруні-Саркозі з'явилася на врученні премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам. Захід відбувся у межах Каннського кінофестивалю.
Карла сяяла перед камерами у прямому розумінні, оскільки одягла на цей гламурний світський захід довгу вечірню сукню з корсетом від знаменитого британського бренду Vivienne Westwood.
Її вбрання було повністю усипане стразами, а також його прикрашало драпування на декольті та спідниці.
Образ 57-річна зірка доповнила об'ємною зачіскою, яскравим макіяжем та розкішними коштовностями від знаменитого ювелірного бренду Chopard із величезними жовтими діамантами.
Але що цікаво, таку ж сукню, як у Карли, раніше одягала інша знаменитість. Акторка Марго Роббі 2024 року носила таку саму сукню в Австралії на церемонії вручення нагород Aacta Awards.