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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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623
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1 хв

Була найгламурнішою: колишня перша леді Франції вигуляла величезний жовтий діамант у Каннах

Вона привернула увагу гламурним вбранням. Ця сукня вперше була представлена брендом Vivienne Westwood у колекції 1998 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Карла Бруні

Карла Бруні / © Associated Press

Відома французька модель, а також колишня перша леді Карла Бруні-Саркозі з'явилася на врученні премії Chopard Trophy, яка щорічно вручається перспективним молодим акторам. Захід відбувся у межах Каннського кінофестивалю.

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Карла сяяла перед камерами у прямому розумінні, оскільки одягла на цей гламурний світський захід довгу вечірню сукню з корсетом від знаменитого британського бренду Vivienne Westwood.

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Її вбрання було повністю усипане стразами, а також його прикрашало драпування на декольті та спідниці.

Образ 57-річна зірка доповнила об'ємною зачіскою, яскравим макіяжем та розкішними коштовностями від знаменитого ювелірного бренду Chopard із величезними жовтими діамантами.

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Але що цікаво, таку ж сукню, як у Карли, раніше одягала інша знаменитість. Акторка Марго Роббі 2024 року носила таку саму сукню в Австралії на церемонії вручення нагород Aacta Awards.

Марго Роббі 2024 року носить сукню, як у Карли Бруні / © Getty Images

Марго Роббі 2024 року носить сукню, як у Карли Бруні / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

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