Була найкрасивішою: Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла у світ в білосніжній сукні
Відома красуня полонила гламуром і гарним смаком.
Відома модель Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка прославилась співпрацею з білизняним брендом Victoria’s Secret, відвідала презентацію нової колекції прикрас ювелірного бренду Tiffany & Co.
Вона привернула найбільше уваги, адже обрала вбрання, від якого важко було відірвати погляд. Розі одягла сукню без бретелей від Noélie, яка ідеально підкреслювала фігуру.
Це було вбрання-футляр з карманами на бедрах і оригінально прикрашеним декольте, адже на ньому була імітація бюстьє зі стразами. Однак важко було визначити, що у цьому образі Розі краще — сукня чи коштовності. Лук жінки доповнювали прикраси з діамантами і турмаліном — набір, який включав сережки, браслет і кольє.
Також захід відвідала 57-річна співачка Мерая Кері, яка продемонструвала дві сукні.