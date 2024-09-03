Була найщасливішою: який вигляд мала Елізабет Тейлор у день, коли забрала дочку додому з пологового

Це був важливий день для акторки, адже вона змогла забрати своє немовля додому.

У 24 роки акторка Елізабет Тейлор вийшла заміж втретє за американця Майкла Тодда. Весілля відбулося в Акапулько. У цьому шлюбі у пари народилася дочка, яку назвали Елізабет Френсіс.

Дівчинка з'явилася на світ передчасно 6 серпня 1957 року, тому мала залишатися в лікарні до 3 вересня, хоча її матір виписали раніше.

Момент, коли щасливі батьки забирають дитину з лікарні, додому потрапив на фото. Тейлор та її чоловік дозволили фотографам зазнімкувати їх перед тим, як сісти в машину.

Елізабет Тейлор та Майк Тодд / Фото: Associated Press

На акторці того дня була ніжна літня біла сукня міді з рукавами три чверті. Також сукню прикрашало квадратне декольте та мереживо. Образ вона доповнила розкішними сережками-люстрами, обручкою з величезним діамантом на руці, а також білими мюлями.

Елізабет Тейлор та Майк Тодд / Фото: Associated Press

Того ж дня щаслива мама влаштувала вдома невелику фотосесію з дитиною, яку нарешті забрала додому. Вона позувала донькою лежачи на ліжку.

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Як і мати, Ліза виросла творчою особистістю, але працювала в інших сферах мистецтва – скульптурі, живопису. Також Ліза займається благодійністю, веде тихе та непримітне життя і практично не з'являється на публіці.

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