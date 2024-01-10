Була найяскравішою: Шейлін Вудлі відвідала вручення почесного "Оскара" у вбранні зі шлейфом

Вбрання виділялося оригінальним відтінком.
У Лос-Анджелесі відбулася 14-та щорічна церемонія вручення премії Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Захід спочатку хотіли провести восени 2023-го, але він був перенесений через страйк акторів та сценаристів на січень 2024 року.
Ця подія не така масова і обговорювана, як "Оскар" або "Золотий глобус", але захід також збирає найкращих представників американського шоубізнесу. Цього разу серед гостей з'явилася 32-річна акторка Шейлін Вудлі.
Зірка серіалу "Велика маленька брехня" обрала для заходу яскраво-зелений образ — сукню від бренду Caroline Herrera, яку вона поєднала з прикрасами від Cartier.
Вбрання було двоколірним — верх мав тонкі бретельки на зав'язках, а ось спідниця була більш насиченою, довгою і зі шлейфом. Волосся Шейлін розпустила і поклала назад, а також зробила елегантний макіяж.
Також серед гостей заходу були зірка "Корони" Клер Фой у сукні від Rodarte і Флоренс Пью у романтичній сукні з баскою.
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