Була найяскравішою: Шейлін Вудлі відвідала вручення почесного "Оскара" у вбранні зі шлейфом

У Лос-Анджелесі відбулася 14-та щорічна церемонія вручення премії Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв та наук. Захід спочатку хотіли провести восени 2023-го, але він був перенесений через страйк акторів та сценаристів на січень 2024 року.

Ця подія не така масова і обговорювана, як "Оскар" або "Золотий глобус", але захід також збирає найкращих представників американського шоубізнесу. Цього разу серед гостей з'явилася 32-річна акторка Шейлін Вудлі.

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" обрала для заходу яскраво-зелений образ — сукню від бренду Caroline Herrera, яку вона поєднала з прикрасами від Cartier.

Шейлін Вудлі / Фото: Associated Press

Вбрання було двоколірним — верх мав тонкі бретельки на зав'язках, а ось спідниця була більш насиченою, довгою і зі шлейфом. Волосся Шейлін розпустила і поклала назад, а також зробила елегантний макіяж.

Шейлін Вудлі / Фото: Associated Press

Також серед гостей заходу були зірка "Корони" Клер Фой у сукні від Rodarte і Флоренс Пью у романтичній сукні з баскою.

Читайте також:

Образи акторки Шейлін Вудлі (9 фото)