Була неймовірно красивою: Амаль Клуні в сукні відтінку рожевого золота затьмарила всіх на червоній доріжці

Амаль Клуні / © Associated Press

Хоч Амаль Клуні й не голлівудська акторка, але вона одна з найобговорюваніших персон світської хроніки — її образи завжди неймовірні й продумані до дрібниць, через що від неї просто не відірвати очей. Кожна поява Амаль на публіці — це поєднання гарного смаку, гламуру й жіночності.

Для свого нового виходу на червону доріжку вона обрала сукню-бюстьє Tamara Ralph відтінку рожевого золота. Її вбрання прямого силуету було розшите лелытками, а спідницю також прикрашала торочка в тон сукні, що надавала образу об’єму, текстури і театральності.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Голлівудського шику її луку додала також пухнаста накидка з пір’ям, яку вона носила приспустивши. Волосся відома адвокатка вклала в улюблену зачіску на один бік з проділом, а в її вухах сяяли розкішні сережки.

Захід вона відвідала з чоловіком актором Джорджем Клуні, який хоч і був одягнений дуже стильно, але все ж таки блякнув на фоні гламуру своєї дружини.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Пара разом відвідала прем’єру фільму «Джей Келлі» в межах Лондонського кінофестивалю. У цьому фільмі Клуні зіграв головну роль.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Нагадаємо, що кількома днями раніше вони також разом з’явилися на іншому світському заході в Музеї природничої історії, який було організовано їхнім благодійним фондом. Амаль того вечора носила шоколадну сукню Versace.