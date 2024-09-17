Була ніби в халаті: Ріанна з'явилася на презентації у вбранні трендового кольору вершкового масла

Зірка вміє привертати увагу незвичайним вбранням.
Співачка та засновниця успішної косметичної імперії Fenty Beauty – 36-річна Ріанна – з'явилася в Лондоні. Зірка відвідала презентацію нової лінійки своєї косметики для волосся Fenty Hair.
Образом вона здивувала, адже одягла сукню-пальто одного з найтрендовіших відтінків 2024 року – кольору вершкового масла. Вбрання вона носила відкривши плечі і підкресливши декольте. На талії його доповнював пояс.
Доповнила вбрання Ріанна золотистими мюлями на підборах яскравим макіяжем та величезною кількістю прикрас із жовтими діамантами.
Потім на заході вона переодяглася у легку сукню з рюшами та асиметричною спідницею, яку доповнила босоніжками.
Також Ріанна одягла перуку з чорним волоссям середньої довжини, хоча ще зовсім нещодавно вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі, продемонструвавши свою справжню зачіску — її реальне волосся значно коротше і кучеряве.
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