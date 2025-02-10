Була ніжною та романтичною: Рене Зеллвеґер сяяла навпроти опери у Сіднеї на фотоколлі

Незабаром за її участі вийде чергова частина культової романтичної комедії.
Пройшло так багато років від виходу першого фільму про Бріджіт Джонс, але дивлячись на Рене Зеллвеґер здається, що вона майже не змінилася. Акторка повернулася до своєї знаменитої ролі і четверта частина франшизи вийде на екрани напередодні Дня всіх закоханих – 13 лютого.
Зараз Рене зайнята промотуром до фільму і подорожує світом відвідуючи прем'єру за прем'єрою.
10 лютого презентація "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" відбулася у Сіднеї і Рене позувала фотографам навпроти знаменитої опери. На акторці того дня була ніжна біло-блакитна сукня-міді з відкритими плечима від новозеландського дизайнера Емілії Вікстед та бездоганні білі туфлі на підборах. Волосся вона зібрала, зробила ніжний макіяж, а з прикрас одягла лише масивну золоте каблучку.
Особливістю цього промотуру стали вбрання, які відкривали плечі акторки. У таких сукнях та костюмах вона мала особливо витончений та жіночний вигляд, підкреслюючи романтизм та наївність своєї кіношної героїні. Напередодні виходу фільму художниця з костюмів Моллі Емма Роу розповіла про образи героїв і про те, як створювалися вбрання.
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