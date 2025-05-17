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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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566
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1 хв

Була ніжною та гламурною: Анджеліна Джолі сяяла на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю

Оскароносна зірка знову сяяла на червоній доріжці, привертаючи увагу своєю елегантністю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Прем’єра фільму «Еддінгтон» у Каннах привернула величезну увагу через велику кількість зіркових гостей, які вийшли на червону доріжку перед його прем’єрою. Зокрема, однією з тих, хто прийшов підтримати колег, була голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

49-річна акторка сяяла на червоній доріжці у ніжній сукні від бренду Brunello Cucinelli з колекції осінь-зима 2025.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Її вбрання А-силуету було лаконічним, але надзвичайним, адже ніби в’язане гачком у візерунок-павутинку. Також сукню прикрашали лелітки різного розміру, який практично зливалися з кольором виробу, але водночас красиво сяяли у світлі софітів.

Волосся Анджеліна розпустила, а образ доповнила дорогоцінним кольє та сережками-краплями від Chopard.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Цього року Джолі має вручити спеціальну нагороду Trophée Chopard, яка присуджується молодим актором, які подають великі надії. Лауреатами стали французька акторка Марі Коломбі та ірландсько-британський актор Фінн Беннетт.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

До Франції актора прибула просто з Нью-Йорка, де ще кількома днями раніше її помітили у бутику одягу Atelier Jolie. Анджеліна того дня була в напівпрозорій сукні з мереживними деталями, чим привернула увагу.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

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Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

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Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

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