Була ніжною та гламурною: Анджеліна Джолі сяяла на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Прем’єра фільму «Еддінгтон» у Каннах привернула величезну увагу через велику кількість зіркових гостей, які вийшли на червону доріжку перед його прем’єрою. Зокрема, однією з тих, хто прийшов підтримати колег, була голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

49-річна акторка сяяла на червоній доріжці у ніжній сукні від бренду Brunello Cucinelli з колекції осінь-зима 2025.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Її вбрання А-силуету було лаконічним, але надзвичайним, адже ніби в’язане гачком у візерунок-павутинку. Також сукню прикрашали лелітки різного розміру, який практично зливалися з кольором виробу, але водночас красиво сяяли у світлі софітів.

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Волосся Анджеліна розпустила, а образ доповнила дорогоцінним кольє та сережками-краплями від Chopard.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Цього року Джолі має вручити спеціальну нагороду Trophée Chopard, яка присуджується молодим актором, які подають великі надії. Лауреатами стали французька акторка Марі Коломбі та ірландсько-британський актор Фінн Беннетт.

Анджеліна Джолі / © Associated Press

До Франції актора прибула просто з Нью-Йорка, де ще кількома днями раніше її помітили у бутику одягу Atelier Jolie. Анджеліна того дня була в напівпрозорій сукні з мереживними деталями, чим привернула увагу.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press