Була подружкою нареченої: який вигляд мала Кіра Найтлі на весіллі свого старшого брата

На момент 2011 року британська акторка Кіра Найтлі вже була суперзіркою, адже встигла з'явитися у таких фільмах як "Пірати Карибського моря", "Герцогиня", "Шовк" та "Реальне кохання". Всі ці роботи зробили її дуже впізнаваною.

Якось 2011 року зірка потрапила під приціл папараці у Глазго, буквально за тиждень до королівського весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Лондоні, адже була подружкою нареченої.

24 квітня Кіра з'явилася на вулиці у мінісукні з пишною спідницею та декольте, а також у туфлях на підборах та з невеликим букетом у руці. Того дня одружилися її старший брат Калеб та його кохана Керрі Ніксон, яка для вінчання теж обрала не довгу сукню. Волосся на той час у Кіри було коротким.

Кіра Найтлі подружка нареченої у 2011 році / Фото: Getty Images

Акторці тоді було 26 років і сама вона була ще незаміжньою, хоча вже два місяці зустрічалася з музикантом Джеймсом Райтоном, їх познайомила спільна подруга Алекса Чанга. Чи зловила Кіра букет на весіллі брата — невідомо, але заміж вийшла за кілька років — 4 травня 2013 року в Мазані, Франція. У шлюбі у Кіри та Джеймса народилося дві дочки: Еді та Делайла. Нещодавно пара вперше за тривалий час разом вийшла у світ – відвідали показ Модного дому Chanel у Парижі.

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