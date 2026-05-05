Була розкішною: Ніколь Кідман у червоній сукні з лелітками і пір’ям сяяла на Met Gala

Ніколь Кідман / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася головна модна подія року — Бал Інституту костюма Met Gala 2026, який був присвячений відкриттю виставки «Costume Art» («Мистецтво костюма»). Дрескод заходу звучав так — Fashion Is Art («Мода — це мистецтво»), який кожна зірка інтерпретувала по-своєму.

Однією з найрозкішніших на івенті була Ніколь Кідман. Це її сьома поява на костюмованому балу. Перед фотографами у Метрополітен-музеї вона з’явилася у гламурній червоній сукні Chanel, розшитій лелітками, яку створили саме для цієї події.

Вбрання мало приталений силует, який чудово підкреслив її струнку фігуру, шлейф та довгі рукави зі страусиним пір’ям на манжетах. Таке саме пір’я прикрашало сукню у вигляді баски.

Ніколь доповнила аутфіт білявою перукою з довгим волоссям, ніжим макіяжем із бежевим блиском на губах і нюдовим манікюром. Із прикрас зірка використала каблучки з діамантами і сапфірами, а також годинник Omega «Manhattan» 1982 року, інкрустований діамантами.

