Була розкішною: Кім Кардашян на показі Maison Margiela у оксамитовій сукні з круглими дірками

У Парижі відбувся один із найочікуваніших показів Тижня високої моди – презентація кутюрної колекції Модного дому Maison Margiela, креативним директором якого є легендарний дизайнер Джон Гальяно. Покази його колекцій примітні тим, що завжди епатажні та сміливі.

Цього разу показ відвідала телезірка Кім Кардашян. Знаменитість одягнула обтислу темно-зелену, практично чорну, оксамитову сукню, яка ідеально підкреслювала її фігуру пісковий годинник.

Сукня мала тонкі бретельки і невеликий шлейф, але головною її особливістю стали круглі дірки по всій довжині зроблені ніби на дірокол.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

З-під вбрання проглядалася щільна бежева підкладка, яка створювала "голий" ефект.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Своє розкішне вбрання Кардашян доповнила кольє на шиї у флористичному стилі, улюбленим макіяжем у коричневій гамі, а також чорним манікюром та довгим розпущеним волоссям.

Це перша поява Кім на Тижні високої моди 2024, хоча її сестра Кайлі Дженнер і мама Кріс вже були помічені на показах Valentino та Jean Paul Gaultier. Кайлі навіть взяла на одне із шоу свою дочку Стормі. Показ Джона Гальяно молодша сестра Кім також відвідала та обрала для нього ефектну срібну сукню з рукавичками.

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