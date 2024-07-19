Була розкішною нареченою: який вигляд мала співачка Діана Росс у день свого весілля в Швейцарії

Весільна церемонія була зимовою і справді казковою.
Діана Росс — одна з легендарних співачок, яка розпочала свою кар'єру ще у 50-х роках. Багатьом вона запам'яталася своєю розкішною та об'ємною зачіскою, але мало хто знає, який вигляд мала легенда у день свого весілля.
Одружена Діана була двічі. Вперше вона вийшла заміж у серпні 1971 року за музичного менеджера Роберат Елліса Сільберстайна. 1977 року вони розлучилися. Однак у жовтні 1985 року вийшла заміж повторно за норвезького бізнесмена Арне Несса-молодшого.
Свято відбулося у Швейцарії 1 лютого 1986 року в прикрашеному квітами швейцарському абатстві з видом на Женевське озеро в Роменмотьї. Зірку заскочили папараці у її весільному образі, коли вона йшла на вінчання.
Діана вибрала для свого другого весілля елегантну атласну сукню довжиною до кісточок, яка ідеально сиділа на стрункій фігурі, а верхня її частина була мереживною і мала довгі рукави.
Образ нареченої доповнювала дуже довга фата з вишивкою, квіткові прикраси у волоссі, яскравий макіяж та тіара на голові. Нібито фата була виконана з бельгійського мережива вартістю 20 000 доларів. Оскільки весілля було зимовим, артистка додала до образу білу шубу.
Також повідомлялося, що серед подружок нареченої була принцеса Крістіна, сестра шведського короля Карла Густава, вона дружила з Росс ще з кінця 60-х років, і діти нареченого та нареченої від попередніх шлюбів.
Після церемонії вінчання Діана та її родина вирушили на приватний прийом до готелю Beau-Rivage у Лозанні.
Попри казкове весілля та спільних дітей, шлюб не був дуже щасливим. Згідно Go Fug Yourself, наречений був судноплавним магнатом і любителем альпінізму, який трагічно загинув 2004 року - в одній з експедицій його альпіністське спорядження зламалося, і він впав. Однак на той момент вони вже не були разом - Рос розлучилася з ним у 1999 році, коли з'ясувалося, що у нього була дитина від іншої жінки. Діана співала Amazing Grace на його похороні, так що вони, мабуть, розійшлися мирно і були в досить пристойних стосунках.
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