Була розкішною нареченою: який вигляд мала співачка Діана Росс у день свого весілля в Швейцарії

Діана Росс — одна з легендарних співачок, яка розпочала свою кар'єру ще у 50-х роках. Багатьом вона запам'яталася своєю розкішною та об'ємною зачіскою, але мало хто знає, який вигляд мала легенда у день свого весілля.

Одружена Діана була двічі. Вперше вона вийшла заміж у серпні 1971 року за музичного менеджера Роберат Елліса Сільберстайна. 1977 року вони розлучилися. Однак у жовтні 1985 року вийшла заміж повторно за норвезького бізнесмена Арне Несса-молодшого.

Свято відбулося у Швейцарії 1 лютого 1986 року в прикрашеному квітами швейцарському абатстві з видом на Женевське озеро в Роменмотьї. Зірку заскочили папараці у її весільному образі, коли вона йшла на вінчання.

Діана Росс / Фото: Getty Images

Діана вибрала для свого другого весілля елегантну атласну сукню довжиною до кісточок, яка ідеально сиділа на стрункій фігурі, а верхня її частина була мереживною і мала довгі рукави.

Діана Росс / Фото: Getty Images

Образ нареченої доповнювала дуже довга фата з вишивкою, квіткові прикраси у волоссі, яскравий макіяж та тіара на голові. Нібито фата була виконана з бельгійського мережива вартістю 20 000 доларів. Оскільки весілля було зимовим, артистка додала до образу білу шубу.

Діана Росс / Фото: Getty Images

Також повідомлялося, що серед подружок нареченої була принцеса Крістіна, сестра шведського короля Карла Густава, вона дружила з Росс ще з кінця 60-х років, і діти нареченого та нареченої від попередніх шлюбів.

Діана Росс / Фото: Getty Images

Після церемонії вінчання Діана та її родина вирушили на приватний прийом до готелю Beau-Rivage у Лозанні.

Попри казкове весілля та спільних дітей, шлюб не був дуже щасливим. Згідно Go Fug Yourself, наречений був судноплавним магнатом і любителем альпінізму, який трагічно загинув 2004 року - в одній з експедицій його альпіністське спорядження зламалося, і він впав. Однак на той момент вони вже не були разом - Рос розлучилася з ним у 1999 році, коли з'ясувалося, що у нього була дитина від іншої жінки. Діана співала Amazing Grace на його похороні, так що вони, мабуть, розійшлися мирно і були в досить пристойних стосунках.

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