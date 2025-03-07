Була схожа на готичну русалку: донька Майкла Джексона в сукні з макраме позувала на вечері в Луврі

26-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон у цікавому образі постала на благодійному івенті в Парижі.

Донька покійного попкороля Майкла Джексона – Періс Джексон – стала гостею благодійної вечері "Le Grand Diner du Louvre" у Луврі.

На заході дівчина з'явилася у цікавій чорній сукні максі з довжелезними рукавами від бренду Iris van Herpen. Вбрання мало складний ліф у стилі макраме з витонченим плетінням, схожим на павутину, яке обрамляло її тіло з татуюваннями і спадало ефектним струменем до підлоги. В цьому луку Джексон була схожа на загадкову готичну русалку.

Періс Джексон / Фото: Getty Images

Під сукнею на акторці, як завжди, не було бюстгальтера, що додало її аутфіту пікантності.

Періс зібрала волосся у низький хвіст, зачесавши його назад і випустивши спереду пасма, зробила макіяж із ніжно-рожевим відтінком помади і завершила лук золотими сережками.

Нагадаємо, Періс Джексон побувала на вечірці Елтона Джона в Лос-Анджелесі. Для такої події вона обрала прозору вишиту сукню від Zuhair Murad з шармом Старого Голлівуду і сучасним відтінком. Під вбранням на ній не було бюстгальтера.

Читайте також: