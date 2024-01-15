Була схвильованою: Елізабет Дебікі отримала нагороду за роль принцеси Діани

Зірка серіалу "Корона" — австралійська акторка Елізабет Дебікі — віддала емоційну данину поваги "неймовірній, чудовій" принцесі Діані, отримавши нагороду за найкращу жіночу роль другого плану за її роль у серіалі "Корона" на церемонії вручення нагород Critics Choice Awards.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Дебікі отримала нагороду разом із Біллі Крудапом – найкращим актором другого плану (за роль Корі Еллісона) у серіалі "Ранкове шоу" – на 29-й щорічній премії Critics Choice Awards.

Вийшовши на сцену 33-річна Елізабет Дебікі зізналася, що не була готова до такої похвали. У своїй промові Дебікі висловила особливу подяку колезі-акторові Халіду Абдаллі за роль коханого Діани Доді Аль Файєда, поки він дивився із зали.

"Ти просто найдивовижніша людина. Я обожнюю тебе. Ти допоміг мені пережити це, і я дякую тобі назавжди, ти мій дорогий друг", — заявила акторка, стоячи на сцені.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

На церемонію знаменитість приїхала у чорних штанях та нюдовому топі, розшитому камінням від Oscar de la Renta, доповнивши лук чорними човниками від Betsey Johnson та прикрасами Christian Dior.

Ідеальне біляве волосся Дебікі уклала гарними хвилями і зробила вечірній макіяж та світлий манікюр.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

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