Була схожа на лимонний зефір: Мішель Єо вийшла на публіку у величезній фатиновій сукні

Мішель Єо / © Associated Press

Знімальна команда музичного фільму «Wicked: Чародійка» продовжує свій промотур з просування його другої частини. Одна з прем’єр відбулася в Нью-Йорку, і акторський склад вийшов на фотокол. Найяскравіший образ у той вечір продемонструвала 63-річна акторка Мішель Єо, яка вийшла на публіку у величезній жовтій сукні з безлічі шарів фатину.

Це було вбрання від Модного дому Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Сукня виконана як балахон, у ній не було бретелей, але були такі деталі, як складки тканини та кишені.

Вбрання, у якому Мішель трохи нагадувала зефір, вона також доповнила перукою із зачіскою піксі та коштовностями з діамантами, зокрема масивним кольє.

Такий вибір сукні для зірки нетиповий, хоча під час промотуру «Wicked: Чародійка» вона й обирає креативні образи, але вони здебільшого були дуже елегантними, як її чорна оксамитова сукня з мереживом.

А ось жовте сукня Мішель нагадала також вбрання супермоделі 90-х Лінди Євангілісти. Яскравий колір вбрання і пишна спідниця робили модель щасливою, про що вона не раз говорила в інтерв’ю.