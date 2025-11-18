ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Була схожа на лимонний зефір: Мішель Єо вийшла на публіку у величезній фатиновій сукні

Такою цю акторку не бачив ще ніхто. Її веселий і приголомшливий образ викликав фурор.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мішель Єо

Мішель Єо / © Associated Press

Знімальна команда музичного фільму «Wicked: Чародійка» продовжує свій промотур з просування його другої частини. Одна з прем’єр відбулася в Нью-Йорку, і акторський склад вийшов на фотокол. Найяскравіший образ у той вечір продемонструвала 63-річна акторка Мішель Єо, яка вийшла на публіку у величезній жовтій сукні з безлічі шарів фатину.

Це було вбрання від Модного дому Givenchy з колекції осінь-зима 2025. Сукня виконана як балахон, у ній не було бретелей, але були такі деталі, як складки тканини та кишені.

Мішель Єо / © Associated Press

Мішель Єо / © Associated Press

Вбрання, у якому Мішель трохи нагадувала зефір, вона також доповнила перукою із зачіскою піксі та коштовностями з діамантами, зокрема масивним кольє.

Мішель Єо / © Associated Press

Мішель Єо / © Associated Press

Такий вибір сукні для зірки нетиповий, хоча під час промотуру «Wicked: Чародійка» вона й обирає креативні образи, але вони здебільшого були дуже елегантними, як її чорна оксамитова сукня з мереживом.

Мішель Єо / © Associated Press

Мішель Єо / © Associated Press

А ось жовте сукня Мішель нагадала також вбрання супермоделі 90-х Лінди Євангілісти. Яскравий колір вбрання і пишна спідниця робили модель щасливою, про що вона не раз говорила в інтерв’ю.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie