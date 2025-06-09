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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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352
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1 хв

Була схожою на богиню ельфів: донька Майкла Джексона у сукні з польовими квітами позувала на кінофестивалі

27-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон зачарувала своїм ніжним і загадковим луком.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Джексон

Періс Джексон / © Getty Images

Періс Джексон відвідала прем’єру фільму «One Spoon of Chocolate», яка відбулася у межах фестивалю Tribeca 2025 у Нью-Йорку.

На червоній доріжці знаменитість з’явилася в образі, в якому вона була схожою на богиню ельфів. На Періс була напівпрозора пастельно-салатова сукня з принтом польових квітів, які наче виростають просто з подолу вбрання догори.

Періс Джексон / © Getty Images

Періс Джексон / © Getty Images

Під нею була шовкова сукня на тонких бретельках кольору хакі. Вбрання мало об’ємні рукави, а манжети і поділ були прикрашені геометричним орнаментом у стилі артдеко, який вдало контрастує з темою природи сукні.

Аутфіт Джексон доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах. Волосся вона уклала у недбалі хвилі і зробила макіяж із персиковими рум’янами і ніжним блиском на губах. У вухах у співачки були елегантні сережки з камінням, а на руках — каблучки.

Нагадаємо, Періс Джексон на Каннському кінофестивалі сяяла у гламурній сукні по фігурі шоколадного відтінку і без бретельок від Vivienne Westwood.

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