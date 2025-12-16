ТСН у соціальних мережах

Була у сукні за 500 доларів: Сідні Свіні сфотографували на світській вечірці

Стилістка акторки Моллі Дікінсон дуже ретельно підготувала її до престуру.

Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Голлівудська красуня Сідні Свіні продемонструвала вишукану мінісукню на вечірці у Лос-Анджелесі, яка відбулася після прем’єри фільму «Служниця». Акторка була одягнена у біле міні від бренду Shushu/Tong.

Виконана сукня з атласу зі суміші вовни та шовку та прикрашена аплікаціями з леліток різного розміру. У вбрання був прямий крій, не було бретельок, а також її прикрашало легке драпування. Образ Сідні також доповнювали туфлі-човники із мережива Studio Gia у весільному стилі і прикраси з діамантами.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сукню білого кольору красуня обрала ймовірно щоб вона відповідала її ранньому образу з червоної доріжки. Також це вбрання було значно легшим, комфортнішим і не сковувало рухів дівчини. Вартість такої сукні 516 доларів.

Сукня Сідні Свіні

Сукня Сідні Свіні

Нагадаємо, що того ж дня Сідні сяяла перед гостями прем’єрного показу фільму у вишуканому вбранні з декольте від ізраїльського бренду Galia Lahav і створене для неї за індивідуальним замовленням.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

