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Була у чудовому настрої: колишню дружину Тома Круза помітили на прогулянці у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Була у чудовому настрої: колишню дружину Тома Круза помітили на прогулянці у Нью-Йорку

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Судячи зі спортивного образу, зірка йшла додому після тренування у спортзалі.

Акторка Кеті Голмс живе багато років у Нью-Йорку, куди перебралася після розлучення з Томом Крузом. У понеділок, 14 серпня, вона прогулялася районом Нохо на Мангеттені, де її сфотографували папараці з подругою.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті йшла вулицею в чорних трикотажних штанях і простій майці з широкими бретельками та високою горловиною. У руці вона тримала велику сумку від APC Poppy Tote Bag з двома ручками та принтом, а також була взута у білі кеди від Balenciaga.

Волосся зірка зібрала у високий пучок, шию прикрасила тонким лаконічним ланцюжком, а на очі одягла окуляри від Tory Burch з черепашачим малюнком на оправі. Голмс була у чудовому настрої, жваво про щось говорила і сміялася.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1447
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