Була у чудовому настрої: Селін Діон під прицілом фотографів у Парижі

Артистка, попри невиліковну хворобу, за чутками виступить сьогодні на відкритті Олімпіади.
56-річна канадська співачка Селін Діон знову потрапила під приціл фотографів у Парижі. За чутками, 26 липня, вона виступить на відкритті Літніх Олімпійських ігор.
Сфотографували знаменитість, коли вона виходила з готелю та йшла у супроводі охорони, сина та команди до своєї машини. Селін була в піднесеному настрої, усміхалася шанувальникам, роздавала автографи та повітряні поцілунки. Було помітно, що вона тішиться від уваги публіки.
Того дня артистка одягла вільний та зручний костюм від Модного дому Christian Dior, білі черевики та сонцезахисні окуляри. Волосся Селін зібрала в пучок.
Однак це не вперше, коли її фотографували. Раніше зірка вже неодноразово була помічена у Парижі. Вперше її сфотографували у чорному костюмі та вільній білій сорочці, а вдруге – у чорній сукні зі складками та слінгбеках J'Adior.
Нагадаємо, що Селін хвора на невиліковну недугу — рідкісний неврологічне розлад — синдром м'язової скутості. Розлад вражає нервову систему, зокрема головний та спинний мозок і характеризується загальною скутістю м'язів та хворобливими спазмами, які можуть посилюватися під час стресу. Пацієнту з такою недугою стає складно їсти та пересуватися. Про свою тяжку хворобу артистка зняла документальний фільм, прем'єра якого нещодавно відбулася.
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