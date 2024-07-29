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Була у чудовому настрої: Селін Діон помітили у Парижі після грандіозного концерту

Була у чудовому настрої: Селін Діон помітили у Парижі після грандіозного концерту

Селін Діон / Фото: Getty Images

Побачивши шанувальників під готелем артистка традиційно дуже раділа.

Канадська співачка Селін Діон кілька днів тому виступила на тріумфальному відкритті літньої Олімпіади в Парижі. Зірка виконала пісню французької співачки Едіт Піаф Hymne A L'Amour, яку та написала для кохання всього свого життя — французького боксера Марселя Сердана, який трагічно помер в авіакатастрофі дорогою з Парижа до Нью-Йорка, щоб побачити її.

Після концерту Селін кілька разів з'явилась на вулицях міста. Її заскочили папараці, коли вона виходила з готелю та йшла до машини у супроводі охорони.

Діон вперше помітили в кежуал луку, який складався з вільної блакитної сорочки та широких білих штанів. Поєднала вона їх із джинсовою курткою та сонцезахисними окулярами.

Селін Діон / © Getty Images
Селін Діон / Фото: Getty Images

Другий образ зірки — це поєднання білої футболки, штанів у чорному жакеті. Через плече біля зірки висіла сумка на довгому ремінці. Волосся Селін цього разу просто розпустила.

Селін Діон / © Getty Images
Селін Діон / Фото: Getty Images

Згідно з виданням TMZ, Діон за виконання однієї цієї пісні заробила 2 мільйони доларів. Її образ для виступу створював модний дім Christian Dior.

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