Була у чудовому настрої: Селін Діон помітили у Парижі після грандіозного концерту

Побачивши шанувальників під готелем артистка традиційно дуже раділа.
Канадська співачка Селін Діон кілька днів тому виступила на тріумфальному відкритті літньої Олімпіади в Парижі. Зірка виконала пісню французької співачки Едіт Піаф Hymne A L'Amour, яку та написала для кохання всього свого життя — французького боксера Марселя Сердана, який трагічно помер в авіакатастрофі дорогою з Парижа до Нью-Йорка, щоб побачити її.
Після концерту Селін кілька разів з'явилась на вулицях міста. Її заскочили папараці, коли вона виходила з готелю та йшла до машини у супроводі охорони.
Діон вперше помітили в кежуал луку, який складався з вільної блакитної сорочки та широких білих штанів. Поєднала вона їх із джинсовою курткою та сонцезахисними окулярами.
Другий образ зірки — це поєднання білої футболки, штанів у чорному жакеті. Через плече біля зірки висіла сумка на довгому ремінці. Волосся Селін цього разу просто розпустила.
Згідно з виданням TMZ, Діон за виконання однієї цієї пісні заробила 2 мільйони доларів. Її образ для виступу створював модний дім Christian Dior.
Читайте також:
- Була у чудовому настрої: Селін Діон під прицілом фотографів у Парижі
- У чорній сукні зі складками: Селін Діон знову з'явилася на вулиці в Парижі
- У чорному костюмі та сорочці: 56-річна Селін Діон з'явилася на вулиці в Парижі