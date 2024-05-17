Була у дивному вбранні: Сару Джессіку Паркер помітили на зніманнях серіалу "І просто так..."

У травні в Нью-Йорку стартували знімання третього сезону серіалу "І просто так...", який є продовженням "Сексу і міста". Наразі актори цього шоу вже регулярно з'являються в об'єктивах папараці, особливо найбільший інтерес викликає Сара Джессіка Паркер – виконавиця головної ролі.

16 травня знаменитість помітили на Мангеттені у перерві між зніманнями. Паркер була одягнена досить незвичайно та еклектично, оскільки поєднала легкі спідницю та блузу різних принтів. Також на ній були сірі сабо та досить масивні прикраси на зап'ястях та у вухах.

Волосся акторки було зібране у високий пучок, а на обличчі їй зробили макіяж. На плечі вона накинула яскравий кардиган, а в руці несла шопер.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше в цьому кардигані вона вже з'являлася на вулиці. Сару Джессіку в ньому також помітили у перерві, коли вона виходила зі свого фургона і йшла вулицею. Але тоді вона була і в яскравих рожевих чоботях від SJP by Sarah Jessica Parker.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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