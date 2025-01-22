Була у дуже розкішній прикрасі: дружина Цукерберга приголомшила образом для інавгурації

Пара була серед гостей на інавгурації 47-го президента США у Вашингтоні.

Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан поділилися на своїх сторінках у Instagram новою фотографією на якій позують обійнявшись. На цьому знімку вони зазнімковані у вечірньому вбранні, яке носили на святковому заході, який проводився після інавгурації Дональда Трампа.

Марк Цукерберг та Прісцілла Чан/фото: instagram.com/priscillachan

На Прісциллі була довга чорна оксамитова сукня з бретельками, глибоким декольте і кишенями. Доповнила вона своє розкішне вбрання не менш розкішною прикрасою – кольє від бренду Bvlgari під назвою Prodigious Colour, яке входить у колекцію Magnifica.

Кольє особливе тим, що в ньому не один центральний камінь, а цілих п'ять в ограновуванні кабошон, які притягують погляди своїм блиском, кольором та формою. Їхня загальна вага досягає 288,20 карта. Прикраса включає такі камені: діаманти, аметисти, зелені турмаліни, цитрин, рубеліт, блакитний та рожевий топази.

Прикраса натхнена відомою італійською художницею Артемізією Джентілескі — вона одна з муз Bvlgari, яку цей римський ювелірний Дім цінує за силу характеру, неповторний бароковий стиль та художню сміливість.

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