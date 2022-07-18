Була у гарному настрої: Кейт Бланшетт заскочили папараці на зніманнях нового серіалу

Акторка потрапила під приціл папараці у Лондоні під час роботи над новим серіалом у жанрі трилер для AppleTV+. Сфотографували її у районі Ноттінг-Гілл.

Кейт Бланшетт була одягнена у світле пальто трохи нижче колін, бордові штани та світлу блузу. Її шию прикрашала хустка, а через плече висіла чорна сумка. Також дуже красивим було укладання Кейт з легкими кучерями.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

На знімальному майданчику акторка була у піднесеному настрої та активно щось обговорювала з колегами.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Про майбутній серіал, над яким вона працює, поки що відомо не багато, окрім того, що він називатиметься "Відмова від відповідальності" (англ. — Disclaimer) і заснований на однойменному романі Рене Найт, в якому розповідається про персонажа Кетрін Рейвенскрофт. Імовірно, що саме цю героїню і втілить на екрані Бланшетт.

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