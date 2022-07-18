Була у гарному настрої: Кейт Бланшетт заскочили папараці на зніманнях нового серіалу

Акторка потрапила під приціл папараці у Лондоні під час роботи над новим серіалом у жанрі трилер для AppleTV+. Сфотографували її у районі Ноттінг-Гілл.
Кейт Бланшетт була одягнена у світле пальто трохи нижче колін, бордові штани та світлу блузу. Її шию прикрашала хустка, а через плече висіла чорна сумка. Також дуже красивим було укладання Кейт з легкими кучерями.
На знімальному майданчику акторка була у піднесеному настрої та активно щось обговорювала з колегами.
Про майбутній серіал, над яким вона працює, поки що відомо не багато, окрім того, що він називатиметься "Відмова від відповідальності" (англ. — Disclaimer) і заснований на однойменному романі Рене Найт, в якому розповідається про персонажа Кетрін Рейвенскрофт. Імовірно, що саме цю героїню і втілить на екрані Бланшетт.
Читайте також:
- Кейт Бланшетт: найталановитіша голлівудська акторка
- Підтримала Україну: акторка Кейт Бланшетт одягла костюм у кольорах українського прапора
- У сукні з камінням та пікантним декольте: Кейт Бланшетт на церемонії Goya Awards
- У штанному костюмі та білих кедах: Кейт Бланшетт на червоній доріжці премії "Гойя" в Іспанії