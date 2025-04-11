Була у м'ятій спідниці: 27-річна сестра Кейт Мосс прийшла на прем'єру серіалу "Останні з нас"

Лотті Мосс / © Getty Images

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Скандальна британська модель Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі 90-х Кейт Мосс — сяяла перед камерами в Лондоні. Дівчина відвідала прем’єру другого сезону серіалу «Останні з нас», знятого на основі популярної однойменної комп’ютерної гри.

Лотті, повне ім’я якої Шарлотта, позувала перед фотографами в чорному ансамблі, який включав напівпрозорий топ, а також сатинову спідницю, яка була сильно пом’ятою. Доповнила це вбрання дівчина жакетом, босоніжками з ремінцями і сріблястими прикрасами. На очах у неї були сонцезахисні окуляри від Gucci, які надавали образу драматизму. Волосся Лотті зібрала у високу зачіску.

Лотті Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону відбудеться 13 квітня. Також у планах студії HBO і третій сезон. Раніше на фотокол з нагоди виходу серіалу також вийшли в Лос-Анджелесі виконавці головних ролей 21-річна акторка Белла Рамзі та 49-річний Педро Паскаль.

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Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © East News Лотті Мосс / © Getty Images Лотті Мосс / © Getty Images