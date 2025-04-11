ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Була у м'ятій спідниці: 27-річна сестра Кейт Мосс прийшла на прем'єру серіалу "Останні з нас"

Дівчина обрала драматичний образ для прем’єри одного з найочікуваніших серіалів року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Getty Images

Скандальна британська модель Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі 90-х Кейт Мосс — сяяла перед камерами в Лондоні. Дівчина відвідала прем’єру другого сезону серіалу «Останні з нас», знятого на основі популярної однойменної комп’ютерної гри.

Лотті, повне ім’я якої Шарлотта, позувала перед фотографами в чорному ансамблі, який включав напівпрозорий топ, а також сатинову спідницю, яка була сильно пом’ятою. Доповнила це вбрання дівчина жакетом, босоніжками з ремінцями і сріблястими прикрасами. На очах у неї були сонцезахисні окуляри від Gucci, які надавали образу драматизму. Волосся Лотті зібрала у високу зачіску.

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону відбудеться 13 квітня. Також у планах студії HBO і третій сезон. Раніше на фотокол з нагоди виходу серіалу також вийшли в Лос-Анджелесі виконавці головних ролей 21-річна акторка Белла Рамзі та 49-річний Педро Паскаль.

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © East News

Лотті Мосс / © East News

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie