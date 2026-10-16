В’ячеслав Кравцов і Христина Горняк

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Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк, стала учасницею нового, 15-го сезону романтичного реалітішоу «Холостяк». Вона першою з учасниць прийшла на знайомство з головним героєм проєкту — баскетболістом В’ячеславом Кравцовим.

Для першої зустрічі Христина підготувала сюрприз, пов’язаний зі своєю професією. Вона запропонувала Холостяку підписати «контракт симпатії», присвячений потенційному «викраденню серця».

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В’ячеслав Кравцов і Христина Горняк/Скриншот

У документі йшлося про запрошення на побачення, добровільне дарування троянд раз на тиждень і зоровий контакт під час зустрічей. Зі свого боку Горняк пообіцяла утриматися від драм до третього побачення. Передбачила вона й романтичну перспективу: якщо її статус зміниться з учасниці на кохану, договір стане безстроковим.

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В’ячеслав Кравцов і Христина Горняк/Instagram holostyakstb

Після знайомства Христина поділилася першими враженнями від Кравцова. Її увагу привернули його усмішка та вміння уважно слухати.

На знайомство з Холостяком блогерка прийшла у вишуканій сукні максі ніжного відтінку шампанського. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте і довгу напівпрозору накидку, яку вона одягла на шию.

В’ячеслав Кравцов і Христина Горняк/Скриншот

Аутфіт Горняк доповнила блискучими сережками-кільцями, тонким браслетом і каблучкою. У неї було гарне об’ємне укладання з локонами і бічним проділом, а також ніжний макіяж.

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